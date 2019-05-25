Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:20
Просмотров: 84

В российском МИД прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение Международного трибунала по морскому праву о распоряжении временных мер по иску Украины.

"При подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива", - сообщается на сайте российского МИД.

При этом в российском ведомстве не стали комментировать требование Трибунала отпустить военнопленных украинских моряков, а только заявили, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства... отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию".

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что приказ Международного трибунала является четким сигналом для РФ о том, что она не может безнаказанно нарушать международное право.

Напомним, сегодня в городах Украины, в том числе и в Харькове прошла акция в поддержку украинских моряков, которые находятся в российском плену уже в течение полугода.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 