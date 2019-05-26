В киевском супермаркете мужчина напал на ребенка и стал душить (видео)

В одном из киевских супермаркетов мужчина возле кассы напал на 9-летнего ребенка и начал его душить.

Действия злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения супермаркета, соответствующее видео с которых опубликовал Киев Оперативный в Фейсбук.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, сообщение об этом поступило им вечером 24 мая.

На место происшествия прибыли полицейские.

Пообщавшись с очевидцами, правоохранители выяснили, что у кассы мужчина напал на 9-летнего мальчика и начал его душить.

Мама мальчика, которая стояла рядом, мгновенно среагировала: набросилась на злоумышленника и отбила у него своего ребенка.

Мужчину задержали охранники заведения и держали до приезда полиции.

Как выяснилось, злоумышленником оказался местный житель, 1977 года рождения.

Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

По результатам теста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (3,09 промилле).

Уголовное производство в отношении мужчины предварительно начато по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщили о подозрении, а затем суд избрал ему меру пресечения - личное обязательство.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.





Агентство Телевидения Новости