На Харьковщине - дожди с грозами и град - Гидрометцентр

Сегодня на Харьковщине ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Харьковский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня днем по Харькову и области ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, местами переходящий в град, и гроза.

Также ожидаются шквалы скоростью 15 - 20 м / с, местами со значительным дождем.

Ветер северо - западный, 7 - 12 м / с.

Температура ночью по области 12 - 17 °, днем 22 - 27 °.

По городу температура воздуха: ночью 14 - 16 °, днем 23 - 25 °.

Аналогичная погода ожидается на Харьковщине и завтра, 27 мая.

Так, по данным синоптиков, завтра по Харькову и области ожидается переменная облачность.

Ночь пройдет без существенных осадков.

Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер юго - западный, 5 - 10 м / с.

Температура ночью 12 - 17 °, днем 23 - 28 °.

Агентство Телевидения Новости