В Индустриальном районе - масштабный пожар на пилораме

26 мая в 8:24 спасателям поступило сообщение о пожаре на проспекте Индустриальном, 104 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, там загорелся металлический ангар пилорамы, а также отходы древесины и брикеты на площади около 1000 м.кв.

С учетом сложности пожара, на помощь прибывшим двум отделениям ГСЧС были привлечены дополнительно 4 отделения пожарных на АЦ и автолестница общим количеством 35 человек.

В 09:13 пожар бойцы ГСЧС локализовали.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар спасатели ликвидируют.

Причина его возникновения устанавливается.

Агентство Телевидения Новости