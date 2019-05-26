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В Литве проходит второй тур президентских выборов

В Литве проходит второй тур президентских выборов

В Литве сегодня, 26 мая, проходит второй тур выборов главы государства. Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (совпадает с киевским) и продолжат работу до 20:00.

На пост президента претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский политик и экономист Гитанас Науседа.

Отметим, в первом туре выборов, состоявшемся 12 мая, их разделяло немногим менее процента. Шимоните, являющаяся кандидатом от консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", набрала 31,31% голосов.

За бывшего советника президента литовского SEB banka, о поддержке которого 24 мая заявил "Союз крестьян и "зеленых" Литвы", проголосовали 30,94% избирателей.

По информации Delfi, Науседа во втором туре президентских выборов проголосовал досрочно.

Досрочное голосование в Литве стартовало в понедельник, 20 мая и проходило до пятницы, 24 мая. Оно проходило на дому для избирателей старше 70 лет и тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на избирательные участки.

 

Агентство Телевидения Новости

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