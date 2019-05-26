В Германии самолет с людьми застрял на дереве

На западе Германии небольшой двухместный самолет Tecnam-92 застрял в кроне дерева на высоте приблизительно 10 метров.

Он был в перевернутом положении.

Находившиеся на борту самолета два человека были вынуждены провести в нем несколько часов.

Как сообщает издание Bild, инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде на федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Также были опубликованы фото с места происшествия.

Предполагается, что самолет снесло на деревья сильным порывом ветра.

Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали.

Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.

Агентство Телевидения Новости