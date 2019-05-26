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В Германии самолет с людьми застрял на дереве
На западе Германии небольшой двухместный самолет Tecnam-92 застрял в кроне дерева на высоте приблизительно 10 метров.
Он был в перевернутом положении.
Находившиеся на борту самолета два человека были вынуждены провести в нем несколько часов.
Как сообщает издание Bild, инцидент произошел в коммуне Хольцвиккеде на федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
Также были опубликованы фото с места происшествия.
Предполагается, что самолет снесло на деревья сильным порывом ветра.
Отмечается, что 56-летний пилот и его спутница не пострадали.
Владелец самолета оценил ущерб, нанесенный транспортному средству, в 130 тысяч евро.
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