Сколько украинцы тратят на продукты: данные Госстата

Государственная служба статистики обнародовала данные выборочного исследования условий жизни домохозяйств Украины в IV квартале 2018 года.

По данным пресс-службы Госстата, в среднем одна украинская семья тратила на питание 3649 грн в месяц.

Наибольшую статью расходов на питание составляли мясо и мясопродукты – 23,3% (850 грн в месяц).

Существенными являлись расходы на хлеб и хлебопродукты – 16,5% (599 грн). Далее идут молоко, сыр и яйца (13,6% или 496 грн в месяц).

За овощи, включая картофель, украинцы платили 6,7% (245 грн). На сало одна семья тратит 2,2% (82 грн в месяц).

По данным Госстата, средние денежные расходы одной украинской семьи в IV квартале прошлого года составляли 7854 грн в месяц.

В ходе исследования опросили 8051 семью, средний эквивалентный размер домохозяйства составил 2,11 человек.

По данным главы Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цена борщевого набора в Украине в 25 раз росла быстрее, чем инфляция.

В апреле овощи борщевого набора подорожали на четверть, с 70 грн в марте до 87,3грн в апреле текущего года.

Безоговорочным лидером роста является капуста - более 43%.

Лук подорожал за последний месяц на 30%, с 18,5 грн в марте до 24 грн в апреле. Свекла подорожала на 17%, морковь- на 15%.

Картофель прибавил в цене 5% ( 11,4 грн в марте - до 13 грн в апреле).

В целом за год овощной набор подорожал на 77%, с 49,4грн в апреле 2018 года до 87,3грн в апреле 2019 года.

Как сообщалось ранее, продукты питания и безалкогольные напитки в апреле 2019 года подорожали в Украине на 7,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Агентство Телевидения Новости