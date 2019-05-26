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На Харьковщине стартовали учения военнослужащих теробороны

На Харьковщине стартовали учения военнослужащих теробороны

На Харьковщине стартовал очередной учебный сбор военнослужащих организационного ядра бригады территориальной обороны области.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины в Харькове.

В ходе двухдневных занятий военные на практике закрепляют знания по тактике, инженерно-саперной подготовке и тактической медицине.

Полученные навыки они будут использовать для дальнейшего проведения занятий с личным составом на местах.

«Мы не стоим на месте, растем, развиваемся. Сегодня в каждом районе области мы укомплектовали обороноспособные подразделения, с которыми постоянно проводим занятия. Мотивированный, обученный, эффективный воин - наша основная цель», - рассказал командир бригады территориальной обороны Харьковской области подполковник Игорь Кифоренко.

Как сообщается, следующим этапом учебного процесса теробороновцев Харьковщины станет повышение огневой выучки и совершенствование навыков владения стрелковым оружием с практическим выполнением стрельб.

Агентство Телевидения Новости

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