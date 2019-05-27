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У харьковчанина угнали и сожгли автомобиль

У харьковчанина угнали и сожгли автомобиль

В полицию 22 мая обратился 54-летний харьковчанин. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его автомобиль «Mazda», которая была припаркована на улице Дружбы Народов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 22-летний мужчина. 

Как выяснилось, злоумышленник завладел чужим автомобилем и катался по городу, пока не съехал в кювет. После этого он решил сжечь автомобиль.

Своими действиями мужчина причинил потерпевшему материальный ущерб в размере 2200 долларов США.

Уголовные производства открыты по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Агентство Телевидения Новости

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