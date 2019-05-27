В двух харьковских ВУЗах ищут взрывчатку

Полиция проверяет информацию о заминировании двух высших учебных заведений Харькова.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 27 мая около 09:00 на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки.

Как известно, на проспекте Науки находится Харьковский национальный университет радиоэлектроники.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Сейчас проводится эвакуация граждан, а также осмотр помещений и прилегающей территории.

Агентство Телевидения Новости