На площади Свободы ограничат движение транспорта

С 28 мая по 3 июня будет ограничено движение транспорта по площади Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с проведением акции к Международному дню защиты детей «Мы - дети, мы - Вселенная!».

Транспорт сможет проезжать вдоль гостиницы «Харьков».

Также в эти дни не будет работать площадка для парковки на пл. Свободы, от ул. Тринклера до ул. Сумской.

Агентство Телевидения Новости