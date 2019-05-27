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У Зеленского не поддержали идею Коломойского о дефолте Украины

У Зеленского не поддержали идею Коломойского о дефолте Украины

В команде президента Украины Владимира Зеленского не поддержали предложение олигарха Игоря Коломойского о дефолте.

Об этом заявил новый глава президентской партии "Слуга народа" и советник Зеленского Дмитрий Разумков на пресс-конференции в Киеве, передает Liga.net.

Напомним, ранее в интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.

"Я думаю, в сегодняшних условиях это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал Разумков.

Он напомнил, что завтра, 28 мая, Зеленский встретится с представителями Международного валютного фонда, "где будут расставлены все точки над "і".

 

Агентство Телевидения Новости

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