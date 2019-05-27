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Смертельное ДТП на Салтовке: подробности с места происшествия

Смертельное ДТП на Салтовке: подробности с места происшествия

На перекрестке Валентиновской и Академика Павлова возле станции метро Студенческая сегодня около 17 часов произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и двое пострадали.

По словам очевидцев, водитель мотоцикла «Сузуки» двигался на большой скорости и не притормозил перед пешеходным переходом, по которому в этот момент шел мужчина.

Вследствие этого мотоцикл  сбил пешехода и протащил несколько метров.

От полученных травм  мужчина погиб на месте.

Водитель и пассажир мотоцикла, один из которых был без шлема, госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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