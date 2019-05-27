Футболисты сборной Украины съезжаются в Харьков

Сборная Украины по футболу в Харькове. Правда, пока не вся. На сегодняшний день - восемь футболистов играющих в иностранных клубах. В частности, лидеры сборной Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. В Харькове начался тренировочный сбор к отборочным матчам Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.

Футбольный сезон 2018/19-гг. на излете. Его последним аккордом в Украине станут матчи отбора к чемпионату Европы. Украина - Сербия и Украина - Люксембург. Они состоятся во Львове. А готовится к ним главная футбольная команда страны в Харькове. В последние дни сюда съезжаются сборники. Пока игроки, которых вызвали из зарубежных клубов. В частности одним самолетом добрались до Харькова футболист немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка и футболист бельгийского "Гента" Роман Безус.

Евгений Коноплянка, футболист сборной Украины:

Нужно сейчас восстановиться, потому что перелет был тоже нелегкий. Вот, ночью прилетели. День два и будем уже в тонусе. Потому что у нас был такой миниотпуск с Ромой.

Роман Безус, футболист сборной Украины:

Та не, ну мы ж не совсем там, что лежали только и все. Еще играли в какие-то игры, еще что-то. Иногда заходили в тренажерный зал. Я думаю, больших проблем нет. А эмоционально больше перестроились, отдохнули, поиграли с детьми со своими.

И уже утром после ночного прилета Коноплянка и Безус вместе противостояли на тренировке в играющие в тенисбол, то есть футбольным мячом через сетку, команде с главным тренром Андреем Шевченко и Андреем Ярмоленко в составе. Ярмоленко не выступал ни за сборную Украины, ни за свой английский клуб "Вест Хэм" уже более семи месяцев - с 21-го октября прошлого года, когда получил крайне тяжелую травму.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

Он только начал тренироваться. Никто форсировать его не будет. У него есть свои задания. Поиграл нейтральным немного. Немножечко поиграл. Посмотрим, как отреагирует его нога. А после этого уже будем принимать решение по его работе.

Пока же в Харькове продолжается тренировочный сбор, на котором на сегодняшний день восемь футболистов национальной сборной Украины из иностранным клубов, а также одиннадцать игроков молодежной. Вскоре приедут еще чемпион Бельгии Руслан Малиновский из "Генка", чемпион Англии Александр Зинченко из "Манчестер Сити", а также Эдуард Соболь и Артем Кравец, у которых этот уик-энд закончились, соответственно, чемпионаты Чехии и Турции. И, наконец, 1 июня, лагерь национальной сборной пополнит значительная группа футболистов, задействованных еще в чемпионате Украины, до завершения которого остался один тур.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины:

Я вызвал большое количество игроков для того, чтобы посмотреть состояние каждого. После этого, как все мы соберемся, мы примем окончательное решение по каждому из игроков. Оставим непосредственно там, 23-24 человека, которые будут непосредственно готовиться на два матча.

7 июня Украина сыграет против Сербии, 10-го - против Люксембурга. В случае побед в этих двух матчах шансы украинской сборной на попадание в финальную часть Евро-2020 станут очень большими.

Агентство Телевидения Новости