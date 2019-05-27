"Самая плохая в городе": харьковчане требуют отремонтировать дорогу на Зерновой

На сайте горсовета накануне была опубликована петиция с просьбой отремонтировать дорожное покрытие по улице Зерновой - на участке от проспекта Гагарина до улицы Морозова.

Автомобилист Александр объясняет: проехать здесь может лишь тот, кто готов умело маневрировать и создавать кучу проблем прохожим.

Александр Голованчук, водитель

Треба маневрувати, виїжджати на тротуар, і пішоходам же погано. А під час дощу - зовсім погана справа

Тамара Газарян, которая каждый день ходит по этой дороге на работу, подтверждает - здесь, даже на тротуаре чувствуешь себя все время в опасности.

Тамара Газарян, работница завода

Я считаю, что это не дорога, это... во время войны, наверное, такие были…Очень неудобно. Машинам ничего не остается, как заезжать на тротуар, поэтому и не знаешь, куда бежать

Рядом находится промышленная зона, поэтому и по без того разбитой дороге постоянно ездят не только легковые автомобили.

Денис Кравец на своем грузовике везет мебель и очень боится, что из-за постоянной тряски его груз повредится. По его мнению, дорога просто не рассчитана на такое количество автомобилей.

Денис Кравец, водитель грузовика

Сущий ад - честно скажу. Я надеюсь, что когда-то сделают дорогу, потому что пассажиропоток тут очень большой - зернохранилище с той стороны. А вот... ну сами видите. Везу мебель.

Проехать по Зерновой трудно даже на транспорте, который предназначен для сложных участков дороги.

Даже Николаю Швайке приходится изо всех сил маневрировать между ямами, хотя он едет на тракторе.

Николай Швайка, тракторист

Мучительно! Ну как здесь можно ездить! Каждый день по этой дороге езжу, мучительная дорога - иногда прогладят, пройдут, но она же через неделю такой же становится.

В Департаменте дорожного хозяйства говорят, что начальник департамента пока занят, и просят писать информационный запрос.

А петиция пока понемногу набирает подписи. Для того, чтобы собрать необходимое количество, осталось почти три месяца.

Агентство Телевидения Новости