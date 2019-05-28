В Киевском районе - крупный пожар в доме барачного типа

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, 28 мая в 6:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном шестиквартирном жилом доме барачного типа на ул. Гризодубовой, 63.

На момент прибытия спасателей было видно большое зарево, охватившее значительную часть дома и надворные постройки вокруг него. Общая площадь пожара составляла около 150 кв.метров.

Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства. Всего в тушении пожара принимало участие 5 единиц пожарной техники и 23 человека личного состава. На тушение огня было подано 4 пожарных ствола и организован подвоз воды, чтобы обеспечить их работу.

В 7:18 огонь локализовали. Остальные квартиры удалось спасти. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации пожара. Пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания устанавливается.





Агентство Телевидения Новости