На Харьковщине горел частный дом: погиб хозяин

Пожар произошел 28 мая в 00:23 в частном доме по адресу: с. Элитное Харьковского района области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить весь дом площадью 40 кв.метров.

Во время ликвидации пожара пожарные нашли тело погибшего хозяина дома, 1934 года рождения, который из-за проблем с передвижением не смог спастись.

В 02:00 пожар удалось локализовать и в 04:00 - полностью ликвидировать.

По факту пожара проводится проверка, размеры нанесенного ущерба и причина его возникновения устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости