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В Харькове осудили карманника-рецидивиста

В Харькове осудили карманника-рецидивиста

Фрунзенский районный суд признал виновным ранее неоднократно судимого за корыстные преступления 43-летнего харьковчанина в совершении ряда краж.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской области, летом 2017 года злоумышленник совершил восемь краж мобильных телефонов: действовал по одной схеме. Мужчина смотрел в толпе людей с телефоном в руках, смотрел куда будущая жертва прятала мобильный и ждал подходящего момента, чтобы незаметно его украсть. Телефоны вытаскивал преимущественно из карманов и сумок. Промышлял злоумышленник в метро, ​​в магазинах и кафе. Однажды даже украл личный телефон у продавщицы магазина с сигарами, вытащив его из-за прилавка.

Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч гривен.  Очередную серию краж мужчина совершил во время испытательного срока по предыдущему приговору. Суд учел неотбытое наказание и назначил злоумышленнику 4 года и 3 месяца лишения свободы.

Приговор суда не вступил в силу, идет время на его апелляционное обжалование.

Агентство Телевидения Новости

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