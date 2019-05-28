Завтра трамвай №20 изменит маршрут

Движение трамваев по пр. Победы и ул. Клочковской, на участке от разворотного круга «Малая Даниловка» до ул. Новгородской, будет запрещено с 9:00 до 16:00 29 мая.

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, на этот период движение трамвая №20 будет осуществляться следующим образом:

- разворотный круг «Ивановка» - ул. Большая Панасовская - пер. Лосевский - пер. Пискуновский - Рогатинский проезд - ул. Клочковская - ул. Новгородская.

Неудобства связаны с работами на контактной сети по пр. Победы.

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