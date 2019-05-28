Омеляну огласили обвинительный акт - САП

В деле об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в недостоверном декларировании объявлен обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook. 27 мая в Соломенском районном суде Киева при участии прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Омеляна по ст. 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации). На заседании прокурор САП объявил обвинительный акт. Кроме того, суд определил порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа.

Напомним, 22 февраля Национальное антикоррупционного бюро направило в Соломенский райсуд Киева для рассмотрения по сути обвинительный акт в отношении Омеляна. Ему инкриминировали незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации.

По данным НАБУ, в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, Омелян приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долларов США и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов на тот момент составляла 4,23 млн грн.

Кроме того, детективы установили факты декларирования министром недостоверных сведений. Так, в декларации за 2015 год стоимость незадекларированных активов, которые были в собственности или пользовании, а также расходов, составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 году - более 8,024 млн грн.

В НАБУ отметили, что в декларации за два года чиновник умышленно не внес сведения о внедорожнике BMW X5, который был в его владении и пользовании. Не отражены в э-декларации за 2015 год расходы на аренду дома, в котором фактически жил министр и члены его семьи. Годом позже Омелян не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

3 апреля Соломенский райсуд закрыл уголовное производство по обвинению Омеляна в незаконном обогащении и снял арест имущества. "Дело закрыто в части незаконного обогащения и снят арест имущества", - сообщила пресс-секретарь министра Марина Томко. В части возможного недостоверного декларирования дело будет рассматриваться в судебном процессе, добавила она.

Агентство Телевидения Новости