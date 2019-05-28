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Ремонт дорог в Печенегах и Балаклее продолжается - САД

Ремонт дорог в Печенегах и Балаклее продолжается - САД

Как сообщили пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на  Службу автомобильных дорог в Харьковской области, на направлении Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук работы выполнены на участке 950 м между поселком Кочеток и селом Кицевка.

В пределах поселка Печенеги на 4-х участках общей протяженностью 1 км 550 м уложен выравнивающий слой покрытия из асфальтобетонной смеси. На 2-х участках продолжаются работы по укладке верхнего слоя покрытия.

Также продолжается ремонт дороги Харьков - Змиев - Балаклея - Гороховатка. В частности, укладывают выравнивающий слой на участке автомобильной дороги от села Водяное к Балаклее. Всего же на этой автомобильной дороге в 2019 году отфрезеровали и уложили 3 км выравнивающего слоя, а также укрепили 2,5 км обочин.

Агентство Телевидения Новости

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