В Сети опубликовано видео ДТП на Салтовке, где мотоцикл сбил мужчину насмерть (видео)

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия на улице Академика Павлова на Салтовке 27 мая, в котором один человек погиб, еще двое получили травмы, правоохранители открыли уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно установлено, что 23-летний водитель мотоцикла «Yamaha» совершил наезд на пешехода. От удара транспортное средство отбросило на встречный автомобиль «Byd».

Смертельные травмы получил пешеход, личность которого на ланный момент устанавливается. Мужчине на вид около 30-40 лет.

Водитель и 22-летний пассажир мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Пользователи соцсетей опубликовали видео момента ДТП. На его кадрах моно увидеть. Как мотоцикл сбивает пешехода и врезается во встречный автомобиль «Byd».

Внимание! Видео 18+! Присутствует ненормативная лексика!

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Видео момента вчерашнего ДТП с участием мотоцикла на Студенческой #харьков #харків

Публикация от Харьков LIVE (@livekharkov)

28 Май 2019 в 3:16 PDT

Агентство Телевидения Новости