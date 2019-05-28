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В центре Харькова вандалы разбили зеркальные инсталляции

В центре Харькова вандалы разбили зеркальные инсталляции

В сквере Макаренко напротив центрального входа в парк Горького неизвестные разбили зеркальные инсталляции. 

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам директора Департамента коммунального хозяйства горсовета Алексея Богача, зеркальные конструкции были повреждены в ночь на 28 мая.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

Арт-объекты начнут восстанавливать после осмотра места происшествия правоохранителями.

Напомним, зеркальные арт-объекты установили напротив парка Горького и в сквере "Стрелка" летом 2017 года.

Агентство Телевидения Новости

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