Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:31
Просмотров: 46

Сумасшедшая радость после нулевой ничьи

Сумасшедшая радость после нулевой ничьи

В немецком клубном футболе в переходных матчах разыгрывалась путевка в Бундеслигу на следующий сезон.

За право остаться в элитном дивизионе "Штутгарт" играл с командой "Унион Берлин", которая впервые в своей истории могла повыситься в классе.

В первом матче в Штутгарте была зафиксирована ничья - 2:2. В ответном, в Берлине - также ничья, но 0:0.

Голы, забитые на чужом поле, вывели "Унион Берлин" в Бундеслигу. Ну а после финального свистка ответного поединка началось эмоциональное безумие болельщиков и футболистов "Униона".


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 