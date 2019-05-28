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Хранил дома боеприпасы и наркотики: мужчине грозит тюремный срок

Хранил дома боеприпасы и наркотики: мужчине грозит тюремный срок

Правоохранители получили информацию, что 61-летний житель села Пришиб Балаклейского района Харьковской области хранит у себя дома боеприпасы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, при обыске в доме мужчины полицейские обнаружили и изъяли 32 патрона калибра 9 мм. 

Кроме этого в жилище у злоумышленника нашли сверток с измельченным сухим веществом растительного происхождения, внешне похожим на коноплю. 

Мужчина пояснил, что боеприпасы он нашел, а запрещенное вещество хранил для собственных нужд без цели сбыта. 

Правоохранители выяснили, что мужчина уже имел проблемы с законом за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Обнаруженные вещественные доказательства изъяли и направили на экспертное исследование.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Агентство Телевидения Новости

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