Не исправился: за кражи телефонов рецидивист отправится за решетку

В Харькове суд признал виновным ранее неоднократно судимого за корыстные преступления 43-летнего харьковчанина в совершении ряда краж (ч. 2 ст. 185 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По словам начальника управления прокуратуры области Татьяны Сотниковой, очередную серию краж рецидивист совершил во время испытательного срока по предыдущему приговору.

Суд учел неотбытое наказание и назначил харьковчанину 4 года и 3 месяца лишения свободы.

Как было установлено, летом 2017 года злоумышленник совершил 8 краж мобильных телефонов.

Злоумышленник действовал по одной схеме: он высматривал в толпе людей с телефоном в руках. Затем пристально следил, куда будущая жертва прятала мобильный, и ждал подходящего момента, чтобы незаметно его украсть.

Телефоны вор вытаскивал преимущественно из карманов и сумок своих жертв.

Промышлял злоумышленник в метро, ​​в магазинах и кафе. Однажды даже украл личный телефон у продавщицы магазина с сигарами, вытащив его из-за прилавка.

Общая сумма ущерба, причиненного рецидивистом потерпевшим, составила более 25 тысяч гривен.

Сейчас приговор не вступил в законную силу: идет срок его апелляционного обжалования.

Агентство Телевидения Новости