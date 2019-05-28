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В Харькове загорелся двухэтажный дом

В Харькове загорелся двухэтажный дом

Сегодня, 28 мая, в 14:31 спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. ул. Москалевской, 18 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия пожарных горел чердак данного дома на площади 80 кв.м.

На место пожара были привлечены дополнительно еще 2 отделения на автоцистернах и специальный автомобиль газодымозащитной службы.

В 16:27 огонь пожарным удалось локализовать.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Сейчас бойцы ГСЧС продолжают ликвидировать пожар, причину его возникновения устанавливают.

Агентство Телевидения Новости

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