Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:04
Просмотров: 49

Зеленая опасность: харьковчане призывают городские власти на борьбу с амброзией - петиция

Зеленая опасность: харьковчане призывают городские власти на борьбу с амброзией - петиция

Харьковчане просят городские власти обратить внимание на уборку амброзии на улицах города.

Петиция о полном уничтожении амброзии на харьковских улицах зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Идёт лето, и скоро это всё зацветёт буйным цветом. А вместе с этим и пойдёт страшная аллергия у наших детей, ну и взрослых тоже», - пишет автор петиции Синяев Алексей Владимирович.

Напомним, обычно массовые всходы амброзии появляются в мае — июне. Ее цветение начинается в конце июля — начале августа и продолжается до октября.

Амброзия - один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, и эффективным способом борьбы с ним является многоразовое его выкашивание.

Сбор подписей под петицией стартовал 23 мая, и на данный момент ее поддержали 65 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 