Зеленая опасность: харьковчане призывают городские власти на борьбу с амброзией - петиция

Харьковчане просят городские власти обратить внимание на уборку амброзии на улицах города.

Петиция о полном уничтожении амброзии на харьковских улицах зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«Идёт лето, и скоро это всё зацветёт буйным цветом. А вместе с этим и пойдёт страшная аллергия у наших детей, ну и взрослых тоже», - пишет автор петиции Синяев Алексей Владимирович.

Напомним, обычно массовые всходы амброзии появляются в мае — июне. Ее цветение начинается в конце июля — начале августа и продолжается до октября.

Амброзия - один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, и эффективным способом борьбы с ним является многоразовое его выкашивание.

Сбор подписей под петицией стартовал 23 мая, и на данный момент ее поддержали 65 человек.

Для того, чтобы петицию рассмотрели в горсовете, ей необходимо набрать не менее 5000 подписей в течение 90 дней.

Агентство Телевидения Новости