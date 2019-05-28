Разбитые зеркала: неизвестные уничтожили инсталляцию возле парка Горького

Стеклянную инсталляцию у парка Горького в очередной раз разбили неизвестные. Теперь вместо трех зеркал, где охотно «селфились» харьковчане и гости города, чернеют огромные дыры. Эти зеркала установили недавно, и они сразу привлекли внимание вандалов.

Анастасия Короленко говорит, что не верит в то, что кому-то они могли не понравиться. Во всем винит алкоголь.

Анастасия Короленко, студентка

-Алкоголь всему виной, не знаю, зачем это делают люди. Все делается для нас, для молодежи, а все разбивают. Нужно беречь все, что для нас делают, культурно вести себя, прежде всего

Место здесь людное - рядом с парком нередко гуляют пьяные прохожие, добавляет Александра Арсений и советует полиции внимательнее относиться к охране этого места.

Александра Арсений, местная жительница

Я не думаю, что со злости - с дурости, молодежь гуляет - и разбивает. Пусть поставят пост тут рядом, если вы хотите уберечь эту постройку вашу.

В Управлении полиции говорят: событие уже зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского райотдела.

О ситуации они узнали из соцсетей, а сейчас проводят осмотр места событий и устанавливают свидетелей.

А коммунальщики обещают сразу после завершения следственных действий отремонтировать инсталляцию.

Агентство Телевидения Новости