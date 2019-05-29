Во Львовской области случился обвал на шахте: есть погибшие

На шахте "Лесная" во Львовской области произошел обвал породы, в результате инцидента погибли два горняка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

По его словам, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная № 6" произошел обвал породы, в результате чего под завалами оказались два горняка. По состоянию на утро известно, что оба шахтера погибли. На месте инцидента работают подразделения ГСЧС и полиция.

Информацию о чрезвычайном происшествии на шахте "Лесная" также подтвердил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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