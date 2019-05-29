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В Слободском районе мужчина ограбил лотерейный клуб

В Слободском районе мужчина ограбил лотерейный клуб

28 мая в полицию обратилась 47-летняя женщина, которая работает кассиром в лотерейном клубе. Она заявила о том, что неизвестный угрожал ей физической расправой и завладел деньгами из кассы в сумме 580 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Злоумышленником оказался 29-летний житель Валковского района, его задержали через несколько часов после совершения преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Следствие продолжается.

 

Агентство Телевидения Новости

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