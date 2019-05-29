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В субботу пройдет традиционный фестиваль уличных культур

В субботу пройдет традиционный фестиваль уличных культур

III Фестиваль уличных культур состоится 1 июня в парке культуры и отдыха им. Горького, в скейт-парке.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в рамках мероприятия пройдут соревнования по брейк-дансу, паркуру, стрит-воркауту, уличному футболу и баскетболу и пр.

В традиционной «Битве Харькова» по брейк-дансу в этот раз примут участие команды из всех районов города.

Фестиваль уличных культур пройдет с 10:00 до 19:00.  Вход и участие - бесплатные. Регистрация для участников - на месте.

Агентство Телевидения Новости

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