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Гулял с друзьями: полицейские разыскали 16-летнего парня

Гулял с друзьями: полицейские разыскали 16-летнего парня

27 мая в полицию обратилась бабушка 16-летнего парня, которая рассказала, что ее внук пошел гулять и домой не вернулся.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

По данным правоохранителей, 28 мая, в ходе розыскных мероприятий они установили местонахождение подростка и вернули его домой. Как выяснилось, все это время он гулял с друзьями. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

С парнем работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Агентство Телевидения Новости

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