Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре отстранения президента от власти.

Об этом на брифинге сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

"Президент Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента от должности (импичмент). Обещание, которое было дано, оно выполнено", - заявил он.

По словам Стефанчука, вместе с этим законопроектом в парламент в очередной раз направлено обращение президента о том, чтобы ВР не забыла о законопроекте об отмене депутатской неприкосновенности.

"И это было бы честно, если бы вместе мы эти два проекта провели с тем, чтобы и президент имел свою процедуру отстранения его с поста, и Верховная Рада получила", - сказал Стефанчук.

Агентство Телевидения Новости