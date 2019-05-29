(Не)съедобные шедевры: художница создаёт картины из еды

Картины, которые можно есть, - говорит о своих творениях Алина Павленко. Любительница, которая ни дня не была в художественной школе, самостоятельно научилась создавать картины из семян и круп. Теперь специально для своих картин она выращивает зерновые культуры на огороде. Началось все в студенческие годы, когда папа разобрал старый шкаф, девушке было жаль выбрасывать дверцы, и она их разрисовала карандашом. Украсила крупами, по совету мамы.

Алина Павленко, художница:

Разрисовать - скучно, думаю, приклею туда какие-то материалы. Нашла у мамы на кухне сушеный укроп, горох. Ну, всё, что у нас на кухне есть у всех, фасоль, мак. И таким образом каждый элемент засыпала каким-то материалом. И получилась такая абстракция. Всем так понравилось, что я решила продолжить.

Сегодня изделия художницы красуются в сэндвич-барах, кафе, кинотеатрах, за плечами несколько авторских выставок. Со временем технология и мастерство любительницы совершенствовались.

Алина Павленко, художница:

Сначала я это всё просто намазывала и засыпала, поочередно. Сейчас мне больше нравится выкладывать. То есть некоторые работы, как эта, например, выложена вообще. Всё, кроме мака, выложена по одной штучке, с помощью зубочистки. Это, может быть, ювелиры таким пользуются, там у них есть инструменты специальные. Я делаю так, потому что в неё макаешь клей, и к ней прикрепляется та же овсянка или какая-то семечка. Её можно аккуратненько уложить.

Девушка начала использовать вместо дощечек планшеты для рисования, расширять ассортимент материалов.

Созданные картины из листьев чая, различных видов круп и бобовых. С помощью съедобных и несъедобных материалов художница изображает преимущественно красоту природы, животных и птиц.

Девушка создает картины под настроение. После долгого рабочего дня приезжает домой, включает музыку, или любимый фильм.

Это очень классное такое занятие, очень успокаивает. Можно подумать о чем-то, но в тоже время руки заняты и делают красоту. Многие считают меня художницей, и, наверное, я уже свыклась с этой мыслью. Хотя профессиональной художницей я никогда себя не считала.

Выставка, которая насчитывает десятки работ, сейчас представлена в одном из харьковских кинотеатров. Здесь в отдельном зале выставляются молодые таланты. Пригласили и Алину.

Татьяна Анастасиенко директор кинотеатра:

Люди цікавляться, хочуть записатися на майстер-клас до Аліни, з чого вони вироблені. Особливо, звісно, коли приходять діти. Ну, хоча, ми кажемо, що краще не чіпати руками, але діти не можуть втриматися, від того, щоб не потрогати руками, навіть понюхати картини з чого вони зроблені.

Из-за такого интереса со стороны юных зрителей, художница стала еще и учительницей. Делать произведения искусства из еды уже учит детей с инвалидностью, которые благодаря такой терапии быстрее адаптируются. В будущем Алина мечтает открыть авторскую школу.

Агентство Телевидения Новости