Управлять "Межигорьем"будет экс-помощник Мураева

Управителем резиденции Межигорье, которая принадлежала беглому президенту Виктору Януковичу, избрали ООО "Скомпани". Владельца компании связывают с пророссийским депутатом Евгением Мураевым.

Решение было принято тендерным комитетом Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в среду, 29 мая.

Согласно данным реестров, фирма создана в 2015 году. Уставный капитал компании составляет 1 млн гривен. Руководителем компании указан Алексей Вороненко.

Компания предложила создание пляжей, детских площадок и фуд-кортов на территории Межигорья. Кроме нее, в конкурсе участвовали еще два юридических лица - общественная организация "Национальный парк "Межигорье" и ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич".

Два из трех участников подавались и раньше. По сообщениям СМИ, Вороненко имеет связи с внефракционным депутатом Евгением Мураевым, в частности был его помощником.

На ситуацию отреагировал координатор проекта "Информационные войска Украины" Святослав Батов. Он считает, что таким образом управление Межигорьем вернули "команде Януковича"\

Позже директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что в рамках расследования уголовного производства о возможных нарушениях сотрудников АРМА в Межигорье проводятся допросы, проходит изъятие документов.

"Есть зарегистрированное уголовное производство и в рамках этого производства мы проверяем действия должностных лиц АРМА, которые определили будущего управляющего Межигорьем. В настоящее время проводятся общие следственные действия, истребуются документы и материалы, предоставляются судом доступы и проводятся допросы", - сказал Труба.

Он отметил, что производство было зарегистрировано недавно и говорить о результатах расследования пока преждевременно.

"В любом случае мы всегда уделяем больше внимания тем уголовным производствам, которые вызывают общественный резонанс", - добавил Труба.

Агентство Телевидения Новости