Под Харьковом мужчину с инсультом снимали с крыши дома

Под Харьковом спасатели и медики спасли мужчину, у которого случился инсульт.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, 29 мая в 16:16 поступил вызов в Волчанский район.

Бригада медиков скорой помощи, прибывшая на вызов, обнаружила на крыше недостроенного частного дома 59-летнего мужчину с признаками ОНМК.

Чтобы гарантированно и максимально осторожно снять пациента с крыши, медики обратились к спасателям ГСЧС, благодаря которым мужчину доставили к карете «скорой», где ему была оказана помощь.

Больного госпитализировали в Областную клиническую больницу Харькова.

Агентство Телевидения Новости