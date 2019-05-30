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Взрыв и пожар в Золочеве: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

Взрыв и пожар в Золочеве: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

Врачи рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего в результате возгорания и взрыва топлива в Золочеве.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, сейчас мужчина находится в реанимации Харьковского ожогового центра в критично тяжелом состоянии. 

Напомним, мужчина получил ожоги 80% тела вечером 28 мая, когда в гараже взялся переливать топливо из одной канистры в другую при  помощи  электрического насоса.

В приборе произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию гаража и последующим взрывам.

 

Агентство Телевидения Новости

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