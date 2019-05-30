Взрыв и пожар в Золочеве: врачи рассказали о состоянии пострадавшего

Врачи рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего в результате возгорания и взрыва топлива в Золочеве.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, сейчас мужчина находится в реанимации Харьковского ожогового центра в критично тяжелом состоянии.

Напомним, мужчина получил ожоги 80% тела вечером 28 мая, когда в гараже взялся переливать топливо из одной канистры в другую при помощи электрического насоса.

В приборе произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию гаража и последующим взрывам.

Агентство Телевидения Новости