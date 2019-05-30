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Взрыв и пожар в Золочеве: врачи рассказали о состоянии пострадавшего
Врачи рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего в результате возгорания и взрыва топлива в Золочеве.
Как сообщили в пресс-службе горсовета, сейчас мужчина находится в реанимации Харьковского ожогового центра в критично тяжелом состоянии.
Напомним, мужчина получил ожоги 80% тела вечером 28 мая, когда в гараже взялся переливать топливо из одной канистры в другую при помощи электрического насоса.
В приборе произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию гаража и последующим взрывам.
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