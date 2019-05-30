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В Харькове искали взрывчатку на заводе и конструкторском бюро

В Харькове искали взрывчатку на заводе и конструкторском бюро

В Харькове искали взрывчатку на заводе и конструкторском бюро в Слободском районе города.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

Как указано, 28 мая в 13:10 в полицию поступило электронное анонимное сообщение о закладке взрывчатки на заводе имени Малышева, расположенном на улице Плехановской, 126, и конструкторском бюро имени Морозова.

По указанному адресу выезжала оперативная группа, взрывотехники и экстренные службы.

Персонал предприятия был эвакуирован.

Во время осмотра помещений, объектов и территории никаких взрывных устройств не обнаружили.

 

Агентство Телевидения Новости

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