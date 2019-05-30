Футболисты "Челси" выиграли Лигу Европы

Финальный матч футбольной Лиги Европы-2019 прошел в Баку. Борьбу за трофей вели в столице Азербайджана две команды из столицы Англии - лондонские "Челси" и "Арсенал".

"Челси" выиграл 4:1 и во второй раз в своей истории стал победителем Лиги Европы.

Всего де у "Челси" теперь 6 евротрофеев. Эта команда по два раза побеждала в Лиге Европы и в Кубке обладателей кубков, а также по разу выигрывала Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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