Строительство завода по переработке и утилизации ртути в Харькове: Минэкологии отказало предприятию

29 мая Департамент экологической безопасности Минэкологии отказал обществу с ограниченной ответственностью "Харьков-Эко", в выдаче разрешения оценки влияния на окружающую среду.

Напомним, предприятие планировало заняться производством и переработкой ртути и ее отходов по адресу: ул. Лодзинская, 7-а в Немышлянском районе Харькова.

Как следует из документа "Об оценке влияния на экологию", опубликованного на сайте Министерства экологии и природных ресурсов, в ведомстве после более детального изучения ситуации решили отказать в выдаче разрешительных документов на строительство завода по переработке ртути и ее производству.

"Учитывая резонансный характер плановой деятельности, большое количество и негативное содержание замечаний и предложений общественности во время обсуждения 15 марта... информируем об отказе в выдаче выводов по оценке влияния на окружающую среду ООО "Харьков-Эко", - сказано в документе.

Решающими факторами отказа Минэкологии выдать данное разрешение стал решительный протест общественности, а также невозможность просчитать экологические последствия.

Как отмечается, ближайший жилой дом находится на расстоянии 336 метров от площадки, где "Харьков-эко" собиралось разместить свое производство.

Ссылаясь на данные из отчета компании о влиянии планируемой деятельности предприятия по производству и переработке ртути, в Минэкологии заключили, что оценить влияние производства на окружающую среду, тем самым обосновать допустимость или недопустимость ведения такой деятельности невозможно в полной мере.

Как отмечается, в документах, предоставленных предприятием, отсутствовали сведения о том, как предприятие будет действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации во время своей деятельности, чтобы не допустить загрязнения воды и атмосферы.

Также в представленной предприятием документации отсутствуют сведения о том, что будет происходить с образованной в результате термической демеркуризации сконденсированной водой.

Ссылаясь на действующее в Украине законодательство, предоставленную предприятием информацию в Минэкологии назвали "заведомо неправдивой или неполной" и в связи с этим отказали в выдаче документа, фактически запретив тем самым строительство завода на данной территории.

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