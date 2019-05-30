Рада не поддержала отставку Гройсмана

Верховная рада провалила отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании в четверг, 30 мая. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в ходе голосования отставку поддержали всего 97 нардепов. Таким образом, Гройсман останется на своей должности.

Напомним, ранее правовой комитет Верховной рады рекомендовал парламенту определиться путем голосования по отставке Гройсмана и состава Кабинета министров Украины.

Как сообщалось ранее, в понедельник на согласительном совете спикер Рады Андрей Парубий анонсировал, что отставку главы правительства и Кабмина рассмотрят в четверг, 30 мая.

Отметим, на прошлой неделе Гройсман зарегистрировал в Раде заявление об отставке после того, как на инаугурации президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство сложить свои полномочия.

В то же время представитель правительства в Верховной раде, нардеп Вадим Денисенко прогнозировал, что Рада может провалить отставку Гройсмана. Он полагал, что для этого решения может не хватить голосов из-за отсутствия нардепов в сессионном зале. В частности, он добавил, что многие депутаты уже приступили к работе на округах после объявления досрочных парламентских выборов.

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