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На Салтовке завтра днем не будут ходить трамваи двух маршрутов

На Салтовке завтра днем не будут ходить трамваи двух маршрутов

Движение трамваев по ул. Академика Павлова на участке от переулка Салтовского до улицы Героев Труда будет запрещено с 9:30 до 15:00 31 мая.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами на контактной сети трамвая по ул. Академика Павлова.

На этот период трамваи будут курсировать так:

- трамваи №16 и 16А - не ходят;

- трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Моисеевская (ст. м. «Киевская») - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - ул. Москалевская - Новожаново;

в обратном направлении: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная – пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Моисеевская (ст.  м. «Киевская») - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

 

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