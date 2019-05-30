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Стеклянный участок пешеходного моста в Киеве закрыли на проверку (видео)

Стеклянный участок пешеходного моста в Киеве закрыли на проверку (видео)

Участок пешеходного моста между Владимирской горкой и парком "Крещатый" со стеклянной поверхностью огородили из-за регламентных работ.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Александра Спасибко.

"Ведутся регламентные работы. Проверяют верхнее защитное стекло", - уточнили в КГГА.

По словам спикера, не нужно паниковать, сейчас "происходят регламентные работы - научно техническое сопровождение".

Ранее 30 мая журналист Игорь Рец опубликовал в Facebook видео огороженного стеклянного фрагмента моста.

Напомним,  пешеходный мост между Владимирской горкой и парком "Хрещатый" в Киеве, который имеет полосу для велосипедистов и две смотровых терраски со стеклом под ногами, открыли в субботу 25 мая, ко Дню города.

В выходные посмотреть на мост пришли много людей.

Однако уже в воскресенье 26 мая на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, а затем вскоре треснул еще один фрагмент.

27 мая поврежденную стекло-пленку сменили.

На вопрос, долго ли будут продолжаться регламентные работы, в пресс-службе ответили: "Надеюсь, что нет".

Также в ведомстве уточнили, что пока не могут сказать конечной даты работ на мосту.


Агентство Телевидения Новости

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