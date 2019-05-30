200 млн на ремонты, награждение героя и задержка зарплаты бюджетникам. Что решали депутаты на сессии облсовета?

Очередное заседание областного совета началось с награждения Юрия Малявина. В мае о жителе села Каменная Яруга узнала вся Украина. Именно он предупредил взрыв гранаты в автобусе и спас десятки жизней. Депутаты аплодировали мужчине стоя.

Уже после награждения героя депутаты перешли к обсуждению неприятных вопросов. В Сахновщинском районе задерживают зарплату бюджетникам. Глава районной администрации подтверждает - проблема существует. Говорит - доходов от промышленности нет, поступления в бюджет уменьшились из-за неуплаты налогов, следовательно платить людям вовремя нет возможности.

Иван Котула, глава Сахновщинской РГА:

В чому справа? Зменшилось різко надходження до бюджету податків. Сільськогосподарський район, ні одного промислового підприємства. Ні одного. Друга ситуація: різко скоротився прибутковий податок з паїв, які орендують одноосібники. Різко. Це 2 з половиною мільйони.

Районный глава попросил поддержки у депутатов облсовета, однако они подчеркнули - контролем за наполненностью бюджета должны заниматься именно районные чиновники. В облсовете пообещали помочь обращениями к земельной инспекции, экологической и налоговой, чтобы те разобрались в ситуации. Но, только в том случае, если проблему невозможно решить на уровне района с представителями власти и бизнеса.

Марк Беккер, заместитель главы ХОГА:

На сегодняшний день, практически в ручном режиме мы работаем по Сахновщанскому району. Что это значит? Все бюджетные и небюджетные назначения проходят через наше согласование, поэтому я глубоко убежден в том, что та сумма, которая на сегодняшний день, более миллиона гривен, будет направлена на заработную плату, в том числе педагогическим працівникам. Будет выплачена в ближайшее время за счет резерва непосредственно района.

В общем депутаты рассмотрели больше 50 вопросов. Выделили средства на ремонт жилых домов и дорог, а также реконструкцию детских садов, больниц и спортивных объектов. Кроме того, увеличили финансирование проекта "Энергия света" - программы освещения улиц и подъездов многоэтажек в области.

Сергей Чернов, глава областного совета:

Понад 62 нових об'єкти. Це понад 200 мільйонів гривень. Це всі галузі: освіта, охорона здоров'я, заклади культури, спорту. Ми більше коштів виділили на соціальний захист такої категорії людей, які потребують підтримки сьогодні - це чорнобильці.

Дополнительные деньги депутаты направят также на строительство нового онкоцентра. В обладминистрациии рассказывают, что работы проводятся в соответствии с графиком. Однако, проект масштабный, поэтому, несмотря на то, что средства постепенно выделяются из областного бюджета, отметили чиновники, ожидают помощи и от государства.

Юлия Светличная, глава ХОГА:

Ми розраховуємо на те, що буде і співфінансування із державного бюджету, і надали свої пропозиції для того, щоб держава врахувала цей надзвичайно важливий соціальний об'єкт на співфінансування. Паралельно просимо Міністерство охорони здоров'я для того, щоб вони врахували можливість оснащення новим обладнанням і устаткуванням онкологічного комплексу.

Также во время заседания некоторые депутаты акцентировали внимание на решении вопроса о выделении денег на лечение онкобольным переселенцам, проживающим в Харьковской области. В ХОГА пообещали разобраться.

Агентство Телевидения Новости