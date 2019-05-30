С 1 июля вступят в действие нововведения по акцизам

За четыре месяца 2019 года плательщики ГФС перечислили в Общий фонд государственного бюджета 2 млрд. 841 млн. грн. акцизного налога.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, это на 21,6% превышает поступления за 4 месяца прошлого года. Из них в апреле текущего года крупным бизнесом уплачено 1 млрд. 469 млн. грн. акцизного налога (в 6,48 раза больше, чем в апреле 2018г.),

Также в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов сообщили, что Законом Украины от 23 ноября 2018 года № 2628-VIII были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины, в частности, изменения и дополнения к статьям 14, 212, 230, 232.

Согдасно указанным изменениям, которые вступят в силу с 1 июля 2019 года, Кодекс дополнили понятиями акцизного склада передвижного и распорядителя акцизного склада передвижного; также было расширено определение плательщика акцизного налога и изменен порядок регистрации и работы акцизных складов.

Установлено, что ведение учета объемов горючего или спирта этилового осуществляется в Системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового (СЭАРГ и СЭ).

Так, с 1 июля 2019 года лица, реализующие горючее или спирт этиловый являются плательщиками акцизного налога.

Согласно нововведениям, субъекты хозяйствования, которые будут отвечать определению плательщиков акцизного налога с 1 июля 2019 года, обязаны до 1 июля 2019 года зарегистрироваться плательщиками налогов и зарегистрировать в СЭАРГ и СЭ все акцизные склады, распорядителями которых такие налогоплательщики будут на 1 июля 2019 года.

Также в налоговой напомнили, что с 1 июля текущего года вводится лицензирование деятельности всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют производство, хранение, оптовую и розничную торговлю горючим.

Агентство Телевидения Новости