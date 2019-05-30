Мемориал на горе Карачун

Пять лет назад была написана одна из черных страниц войны в Донбассе. Российско-террористические войска сбили вертолет Ми-8. На борту находились 13 военных. 12 из них погибли. В пятую годовщину той трагедии на горе Карачун под Славянском был открыт мемориал.

В конце мая 2014 года, когда Славянск был еще под контролем российско-террористических войск, украинские воины удерживали позиции на горе Карачун. Это была стратегическая высота. Враг пытался взять контроль над Карачуном. Оборону держали десантники и нацгвардийцы. Пищу и воду им доставляли вертолетами. Также, при помощи вертолетов, происходила и ротация. Во время взлета с Карачуна террористы сбили вертолет из ПЗРК. На борту находилось 13 человек. 12 военных погибли - 6 работников спецроты милиции и 6 нацгвардийцив - среди них генерал-майор Сергей Кульчицький. В этом вертолете был и 40-летний майор Нацгвардии Виталий Курилович. Он скрывал от отца, что находится в горячей точке. Иван Курилович, отец Виталия, в тот роковой день смотрел по телевизору пленарное заседание Верховной Рады.

Иван Курилович, отец погибшего:

Я слухав сесію, як Турчинов виступав там. Каже так і так. Прервав сесію на 5 хвилин. Каже, таке повідомлення, що збитий вертоліт під Словянськом з генералом Кульчицьким і 12 чоловік крім нього. Ну нічого, і я не міг подумати, що так. Абсолютно не міг.

Через несколько часов в дом Ивана Куриловича позвонили. Это был звонок из воинской части с ужасной вестью. Сына Виталия больше нет. Теперь навсегда 40-летний Виталий Курилович здесь. Это мемориал, вблизи трассы между мирными сейчас Славянском и Краматорском открыт в честь погибших.

Арсен Аваков, министр внутренних дел:

Благодаря этим людям, погибшим здесь, я думаю, мы избежали гораздо худшего. И это очень важно понимать. Именно поэтому мы здесь отдаем сегодня честь. Именно поэтому мы сегодня на мемориале.

Из 13-ти военных, находившихся в вертолете, удалось выжить второму пилоту Алексею Макеенко. Он вспоминает, что почти сразу после того, как вертолет оторвался от земли в него попал снаряд. Место падения воздушной машины окружили террористы, а украинские военнослужащие два часа отражали атаку. Макеенко сумел спастись. Потом долго лечился, проходил реабилитацию, теперь снова летает.

Александр Макеенко, второй пилот вертолета Ми-8:

Це були гарні люди, патріоти, які захищали нашу країну. Вони, я вважаю, з нами, и продовжують навіть там підтримувати нас. На тому рівні, як сказать.

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Александра Макеенко отличием МВД - огнестрельным оружием. Ранее генералу-майору Кульчицкому посмертно присвоено звание Героя Украины, остальным погибшим - ордена за мужество первой степени.

Агентство Телевидения Новости