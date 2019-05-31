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1 июня частично перекроют улицу Тисовую

1 июня частично перекроют улицу Тисовую

Движение транспорта по ул. Тисовой, на участке от выезда из АЗС «Овис» до ул. Квитучей, будет запрещено с 7:00 до 16:30 1 июня.

Как сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Департамент инфраструктуры, это связано с проведением спортивного мероприятия «Race Nation Kharkiv 2019».

В связи с этим также будет запрещен въезд и выезд транспорта с ул. Героев Труда, в районе остановки пассажирского транспорта «Сосновый бор» при движении в сторону ул. Шевченко.

Агентство Телевидения Новости

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