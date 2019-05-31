Принудительный привод призывников: в полиции проводят служебные расследования

На Харьковщине продолжается призывная кампания и в связи с этим в ряде СМИ и социальных сетях появились материалы о полицейских, которые участвуют в обеспечении принудительного привода призывников в военные комиссариаты.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в соответствии с действующим законодательством привлечения сотрудников Национальной полиции к обеспечению привода призывников может осуществляться только в рамках уголовного производства по фактам уклонения от призыва на срочную военную службу.

Во всех случаях участия полицейских в безосновательных принудительных действиях по отношению к людям призывного возраста будут проведены служебные расследования.

При этом правоохранители просят о любых противоправных действиях сообщать по телефону 102 или обращайтесь с письменным заявлением в ближайшее отделение полиции.

Агентство Телевидения Новости