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Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) c первого места вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) c первого места вышла в 1/8 финала чемпионата мира

Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) убедительно провела групповой этап на первенстве мира по футболу, которое проходит в Польше.

После побед в стартовых турах над молодежными сборными США и Катара в заключительном, третьем туре украинские футболисты сыграли ввничью 1:1 со сборной Нигерии.

На гол Даниила Сикана в первом тайме, нигерийцы ответили после перерыва голом Мухамеда Тиджани с пенальти. При этом в первом тайме тот же Тиджани также пробивал 11-метровый, но не сумел переиграть вратаря украинской "молодежки" Андрея Лунина.

Набрав 7 очков, молодежная сборная Украины вышла в 1/8 финала с первого места в группе.


Агентство Телевидения Новости

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